.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Российский рынок акций остается во власти противоречивых факторов - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
26 августа 2020 года 13:07

Российский рынок акций остается во власти противоречивых факторов - "Фридом Финанс"

Позитивная динамика на рынке сырья и на американских фондовых площадках благоприятствует развороту вверх и на отечественных биржах, однако реакция на данные протоколов июльского заседания ФРС и на ухудшение внутреннего информационного фона будет оказывать негативное воздействие на котировки до конца недели, отмечает в своем комментарии аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Прогноз по закрытию для индекса Мосбиржи на среду, по его мнению - коридор 2995-3055 пунктов.

Опубликовано: /ИК "Фридом Финанс"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
26 августа 2020 года 14:20
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems, отмечая, что цифровая перестройка пойдет на пользу компании. "Акции Cisco Systems за последний год отставали по доходности от американского рынка в целом, что было не оправданно с фундаментальной точки зрения, и в перспективе...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 13:46
Рубль может подешеветь и до 77 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль в среду может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду рубль может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1. Завершение налогового периода лишает его поддержки, и определяющим...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 10:47
Вероятен рост нефти марки Brent к $48/барр. и выше - Промсвязьбанк
Ухудшение климатической ситуации в США играет нефти в плюс, в ближайшие дни вероятен рост нефти марки Brent к $48+/барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Так, ураган "Лаура" по силе оценивается экспертами как ураган "Катрина", который бушевал 15 лет назад. По прогнозам, "Лаура" обрушится...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 09:30
Нефть торгуется на максимуме с марта
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до новых исторических максимумов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с начала марта, продолжают подниматься в среду.    читать дальше
.
25 августа 2020 года 19:05
Геополитическая напряженность поддержит цены на золото - "Открытие Брокер"
Сохраняющаяся геополитическая напряженность, неравномерное и медленное восстановление мировой экономики будут способствовать росту цен на золото, говорится в аналитическом материале "Открытие Брокер." "Цены на золото в начале прошлой недели упали от уровня $2020/унц. почти до $1920/унц, где...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 16:05
Julius Baer считает умеренный кредитный риск наиболее перспективной стратегией на рынке облигаций
Рынок облигаций США вступил в период, чувствительный к политическим событиям, и аналитики Julius Baer не могут исключить более беспорядочные движения на рынке казначейских облигаций США в преддверии ноябрьских выборов, отмечается в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Поскольку...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 15:32
Julius Baer повышает краткосрочные прогнозы по котировкам природного газа
Котировки природного газа продолжают расти, поскольку рынок обретает уверенность в укреплении фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. Перебои с поставками в Северном море, повышенная стоимость квот на выбросы двуокиси углерода, восстановление экономики и низкие цены, в...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 14:57
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals
Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и считают, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности. "Сохраняющаяся выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 13:53
S&P500 продолжает развивать "бычий" тренд - "Фридом Финанс"
Технически, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян, индекс S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, поскольку в очередной раз обновил исторический максимум. При этом восходящее движение сопровождалось гэпом вверх, означающим сильный импульс, но признаки слабости сохраняются,...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 13:12
Рубль может подешеветь и вернуться к отметке 75 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль может подешеветь под влиянием геополитических факторов и вернуться к отметке 75 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Российская валюта с утра вторника прибавила в цене на фоне в целом позитивного внешнего фона – инвесторов...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.