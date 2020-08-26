Промсвязьбанк сохраняет умеренно позитивный взгляд на акции "Детского мира"

"Детский мир" показал результаты за II квартал 2020 года по МСФО на уровне ожиданий, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Динамика выручки в июле восстановилась. Компания полностью нормализовала бизнес и вернулась к двузначному росту общих продаж на уровне 13,9%. "Высокие результаты были достигнуты благодаря трансформации компании в омниканальный бизнес, что позволило оперативно адаптироваться к новым рыночным условиям. "Детский мир" планирует сохранить двузначный рост продаж, увеличить число магазинов в 2,4 раза. В целом мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции компании", - говорится в обзоре банка.

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