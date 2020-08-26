Уралсиб рекомендует "покупать" акции "ЛУКОЙЛа"

Аналитики Уралсиба рекомендуют "покупать" акции "ЛУКОЙЛа", сообщается в обзоре корпорации.

После восстановления цен на нефть и экспортных нетбэков в июле можно говорить о стабилизации рынка нефти, несмотря на сохранение рисков, связанных с эпидемией коронавируса. При этом, отмечают аналитики корпорации, добыча жидких УВ российскими компаниями останется, по-видимому, ниже уровня 1 кв. 2020 г. во 2 п/г 2020 г. и в 2021 г. в рамках соглашения ОПЕК+.

"Мы полагаем, что "ЛУКОЙЛ" прокомментирует возможные изменения своей среднесрочной стратегией в связи с новыми внешними факторами – стабильными, но сравнительно низкими ценами, и ограничением объемов добычи. Вероятно, компания поделится видением рынка, в том числе рынка нефтепродуктов РФ, на 4 кв. 2020 г. и 2021 г., и уточненными ориентирами по объемам добычи и переработки и программе капзатрат. Мы также надеемся узнать о возможных корректировках планов добычи в Ираке в связи с компенсационным снижением добычи в этой стране, планируемом на август–октябрь. Мы рекомендуем "покупать" акции "ЛУКОЙЛа", - пишет специалист Уралсиба Алексей Кокин.