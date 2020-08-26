Вероятен рост нефти марки Brent к $48/барр. и выше - Промсвязьбанк

Ухудшение климатической ситуации в США играет нефти в плюс, в ближайшие дни вероятен рост нефти марки Brent к $48+/барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Так, ураган "Лаура" по силе оценивается экспертами как ураган "Катрина", который бушевал 15 лет назад. По прогнозам, "Лаура" обрушится на побережье рано утром в четверг. Добыча нефти в Америке уже теряет из-за этого 1,5 млн барр./день. Однако эффект "Лауры" для цен на нефть мы оцениваем как краткосрочный. Автомобильный сезон завершается, спрос на нефть слабее ожиданий и есть риски его дальнейшего восстановления из-за угрозы второй волны коронавируса осенью. А даже в случае медленного восстановления добывающих мощностей, большие запасы нефти позволят без перебоев снабжать НПЗ США. Пока на волне поддержки от урагана мы ждем в ближайшие дни роста нефти Brent к $48+/барр." - указывают специалисты Промсвязьбанка