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26 августа 2020 года 10:47
Вероятен рост нефти марки Brent к $48/барр. и выше - Промсвязьбанк
Ухудшение климатической ситуации в США играет нефти в плюс, в ближайшие дни вероятен рост нефти марки Brent к $48+/барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Так, ураган "Лаура" по силе оценивается экспертами как ураган "Катрина", который бушевал 15 лет назад. По прогнозам, "Лаура" обрушится на побережье рано утром в четверг. Добыча нефти в Америке уже теряет из-за этого 1,5 млн барр./день. Однако эффект "Лауры" для цен на нефть мы оцениваем как краткосрочный. Автомобильный сезон завершается, спрос на нефть слабее ожиданий и есть риски его дальнейшего восстановления из-за угрозы второй волны коронавируса осенью. А даже в случае медленного восстановления добывающих мощностей, большие запасы нефти позволят без перебоев снабжать НПЗ США. Пока на волне поддержки от урагана мы ждем в ближайшие дни роста нефти Brent к $48+/барр." - указывают специалисты Промсвязьбанка
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26 августа 2020 года 14:20
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems, отмечая, что цифровая перестройка пойдет на пользу компании. "Акции Cisco Systems за последний год отставали по доходности от американского рынка в целом, что было не оправданно с фундаментальной точки зрения, и в перспективе... читать дальше
.26 августа 2020 года 13:46
Рубль в среду может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду рубль может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1. Завершение налогового периода лишает его поддержки, и определяющим... читать дальше
.26 августа 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до новых исторических максимумов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с начала марта, продолжают подниматься в среду. читать дальше
.25 августа 2020 года 19:05
Сохраняющаяся геополитическая напряженность, неравномерное и медленное восстановление мировой экономики будут способствовать росту цен на золото, говорится в аналитическом материале "Открытие Брокер." "Цены на золото в начале прошлой недели упали от уровня $2020/унц. почти до $1920/унц, где... читать дальше
.25 августа 2020 года 16:05
Рынок облигаций США вступил в период, чувствительный к политическим событиям, и аналитики Julius Baer не могут исключить более беспорядочные движения на рынке казначейских облигаций США в преддверии ноябрьских выборов, отмечается в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Поскольку... читать дальше
.25 августа 2020 года 15:32
Котировки природного газа продолжают расти, поскольку рынок обретает уверенность в укреплении фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. Перебои с поставками в Северном море, повышенная стоимость квот на выбросы двуокиси углерода, восстановление экономики и низкие цены, в... читать дальше
.25 августа 2020 года 14:57
Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и считают, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности. "Сохраняющаяся выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:53
Технически, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян, индекс S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, поскольку в очередной раз обновил исторический максимум. При этом восходящее движение сопровождалось гэпом вверх, означающим сильный импульс, но признаки слабости сохраняются,... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:12
Рубль может подешеветь под влиянием геополитических факторов и вернуться к отметке 75 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Российская валюта с утра вторника прибавила в цене на фоне в целом позитивного внешнего фона – инвесторов... читать дальше
.25 августа 2020 года 12:47
Источник волатильности рынка США - отсутствие договора о продлении срока действия льгот для безработных и допмерах фискального стимулирования - ITI Capital
Ключевой источник волатильности рынка США на прошлой и в ближайшие недели - неспособность нынешней администрации и демократов договориться о продлении срока действия льгот для безработных (миллионы американцев подают заявки на пособия по безработице), а также о дополнительных мерах фискального... читать дальше
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