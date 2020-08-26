Наиболее вероятный сценарий на среду - движение индекса Мосбиржи во второй половине диапазона 3000-3050 пунктов - Промсвязьбанк

Российский рынок акций продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Наиболее вероятным сценарием на среду считаем движение индекса Мосбиржи во второй половине диапазона 3000-3050 пунктов. Фактором поддержки может выступить динамика нефтяных котировок", - указывает главный аналитик банка Роман Антонов.