Ослабление рубля обязательно продолжится - "Алор Брокер"

Российская валюта в паре с долларом во вторник уходила выше 75,5 руб./$1 из-за политических рисков. По мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, не исключено, что в первой половине среды возможен откат котировок ближе к 75 руб./$1, но ослабление рубля обязательно продолжится.