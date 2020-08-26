Рынок акций начнет торги среды с небольшого снижения - "Алор Брокер"

Внешний фон перед открытием торгов среды в России складывается нейтральный, поэтому главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов ждет открытия рынка небольшим снижением, но потом, по его мнению, распродажи могут возобновиться. "Можно уже с определенностью сказать, что восходящий тренд на российском рынке акций завершился, и сейчас наблюдается боковик. Скорее всего, выход из него будет вниз. Чуть лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтянки из-за роста цен на нефть в результате начала сезона ураганов в США", - отмечает Антонов в своем комментарии.