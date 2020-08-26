Вероятна стабилизация курса рубля к доллару до вечера среды - Промсвязьбанк

Вероятна стабилизация курса рубля к доллару в течение торгов среды и переход к ослаблению вечером после ухода ЦБ с рынка, говорится в комментарии Промсвязьбанка

Геополитические риски остаются в центре внимания инвесторов, отмечает специалист банка Дмитрий Грицкевич. Иные факторы в текущей ситуации рынком фактически игнорируются. Так, прохождение пика августовских налоговых выплат, а также повышение цен на нефть в связи с началом сезона ураганов в Мексиканском заливе, смогли оказать рублю лишь краткосрочную поддержку.

"Утром в среду у рубля отсутствует поддержка со стороны внешних рынков, которые закрылись разнонаправленно после публикации слабой статистики по индексу доверия потребителей США. Не исключаем повторения сценария торгов предыдущих двух дней - стабилизация курса рубля в течение дня и переход к ослаблению вечером после ухода ЦБ с рынка. При этом неспособность рубля вернуться к важному уровню 74,5 руб./долл. открывает перспективы роста к 76,0 руб./долл.", - пишет Грицкевич.