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26 августа 2020 года 09:01
"ВТБ Капитал" поднял оценку акций "Детского мира" на 17%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) на 17% - до 140 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 133,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 122,6 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Детский мир
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