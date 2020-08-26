"ВТБ Капитал" поднял оценку акций "Детского мира" на 17%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) на 17% - до 140 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 133,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 122,6 рубля за штуку.