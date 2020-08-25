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25 августа 2020 года 19:05
Геополитическая напряженность поддержит цены на золото - "Открытие Брокер"
Сохраняющаяся геополитическая напряженность, неравномерное и медленное восстановление мировой экономики будут способствовать росту цен на золото, говорится в аналитическом материале "Открытие Брокер." "Цены на золото в начале прошлой недели упали от уровня $2020/унц. почти до $1920/унц, где активизировались покупки. В настоящее время цены восстановились до $1970/унц. Агентство Fitch Solutions повысило прогноз средней цены золота на 2020 г. до $1850/унц. против с $1680/унц. ранее. Ожидается, что цены продолжат расти в этом году, несмотря на достижение максимумов. Сохраняющаяся геополитическая напряженность, неравномерное и медленное восстановление мировой экономики будут способствовать росту. При этом периодический рост волатильности будет вызывать коррекцию цен в периоды роста аппетита к риску", - полагает аналитик компании Оксана Лукичева. Также эксперт подчеркивает, что в краткосрочной перспективе Fitch ожидает, что глобальная рецессия, низкая доходность облигаций и растущая геополитическая напряженность поддержат цены на золото как на страховой актив. В ближайшие месяцы ожидается, что рынок будет торговаться выше $1830/унц. и ниже $2130/унц. Долгосрочно Fitch Solutions ожидает, что цены на золото начнут стабилизироваться в 2021 г., составив в среднем $1850/унц. В течение 2021-2024 гг. цены будут в среднем составлять $1705/унц., поскольку баланс рисков достигнет равновесия. С одной стороны, инфляция может вырасти, а спрос со стороны Центробанков останется высоким, что обеспечит рост цен на золото. С другой стороны, политическая неопределенность после выборов в США ослабнет, что может поддержать тягу к риску среди инвесторов и меньшему использованию драгоценных металлов как защитного актива. Fitch Solutions также считает, что вакцина должна быть одобрена до или в течение первого полугодия 2021 г. и это снизит интерес к золоту. По прогнозу банка UBS, цены на золото в течение следующих 6 месяцев могут вырасти до $2000/унц., с потенциалом роста до $2200-2300/унц. Рынок серебра имеет потенциал роста до $30-34/унц. Рынки платины и палладия в 2021 г. могут достичь уровней $1100/унц. и $2600/унц. соответственно.
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