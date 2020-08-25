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25 августа 2020 года 18:25
"Велес Капитал" рекомендует "покупать" акции Норильского Никеля
Аналитики "Велес Капитала" повышают целевую цену по акциям Норильского Никеля до уровня 23 353 руб. (31,4 долл. за АДР), что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Норникеля отыграли последствия аварии на ТЭЦ-3. Максимально возможный размер штрафа был отражен в отчетности за 1-е полугодие 2020 г., и в последующие периоды дополнительные списания не ожидаются. Уменьшение веса Норникеля в индексе MSCI Russia 10/40 будет оказывать краткосрочное давление на котировки до конца августа и сформирует благоприятный момент для покупки. Для расчета справедливой стоимости акций была использована 5-летняя DCF-модель с WACC 6,8%. Мы повышаем целевую цену до 23 353 руб. (31,4 долл. за АДР), что соответствует рекомендации "Покупать". Слабый рубль и быстрое восстановление рынков цветных металлов во 2-м полугодии 2020 г. предопределяют ударную динамику финансовых показателей компании. Потенциальное уменьшение штрафа приведет к восстановлению резерва, позитивно отразится на EBITDA и обеспечит рекордные дивидендные выплаты по итогам 2021 г. В то же время мы отмечаем ограниченный потенциал роста котировок, что связано с резким скачком инвестиционной программы и увеличением долговой нагрузки после 2021 г.", - отмечает аналитик "Велес Капитала" Василий Сучков.
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Компании упоминаемые в новости: ПИК ГК
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