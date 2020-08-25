.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторы снова сторонятся рублевых активов, несмотря на внешний оптимизм - "БКС Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 августа 2020 года 17:35
Инвесторы снова сторонятся рублевых активов, несмотря на внешний оптимизм - "БКС Брокер"
Позитивный старт торгов акциями на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) сошел на нет ко второй половине дня, при этом внешний фон остается оптимистичным. Новости о потенциальной регистрации вакцины в США уже к октябрю и решение властей США использовать плазму крови переболевших COVID-19 для лечения тяжелых пациентов поддерживает оптимизм на рынках, особенно в акциях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов. По его мнению, дополнительной порцией позитива стали телефонные переговоры представителей США и Китая в отношении торговой сделки: стороны констатировали намерения обеспечивать выполнение соглашения. Тем временем на отечественном рынке наблюдается волна бегства из рублевых активов. Снижается индекс гособлигаций RGBI, падает рубль против доллара, и корректируются фондовые индексы. Среди металлургов спросом пользуются акции производителей драгметаллов, "Полюс" и Polymetal (MOEX: POLY). Впрочем, и их динамику нельзя назвать сильной. Сталевары и другие представители сектора торгуются в "минусе". Акции "Полюса" последний день торгуются с дивидендами 244,75 руб. Акции "РусАла" (MOEX: RUAL) также просели, несмотря на их включение в индекс FTSE All-World. Нефтегазовый сектор, вопреки стабильной и позитивной конъюнктуре на рынках и ослаблению рубля, все равно торгуется преимущественно на отрицательной территории. В небольшом плюсе акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Последний в четверг, 27 августа, должен представить результаты за II квартал. В "плюсе" торгуется потребительский сектор. Пользуются спросом бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) благодаря сильному отчету за I полугодие 2020 года, а также планам компании выплатить промежуточные дивиденды и вообще пересмотреть дивидендную политику, полагает Карпов. Также спросом в секторе пользуются бумаги "Русагро" (MOEX: AGRO) и "Яндекса" (MOEX: YNDX). По "Яндексу" инвесторы продолжают отыгрывать включение акций в индекс MSCI Russia, что может обеспечить приток средств фондов в бумагу до $900 млн. Результаты ребалансировки вступят в силу в ночь на 1 сентября. В потребительском секторе среди аутсайдеров оказались акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) после отчета за II квартал 2020 года. Компания сократила прибыль на 29%, несмотря на прирост выручки в непростом для ритейла квартале. Сокращение прибыли связано преимущественно с потерями от курсовых разниц, отмечает эксперт. Индекс МосБиржи после достижения сопротивления в районе 3050 пунктов перешел к коррекции и умеренно просел. Причиной распродаж многих рублевых активов, равно как и самого рубля, может быть геополитика, в частности, белорусский политический кризис. Неспособность индекса закрепиться выше 3050 пунктов в ближайшие дни может обернуться более глубокой коррекцией, например, к поддержке в районе 2900 пунктов, считает Карпов.
.
25 августа 2020 года 19:05
Сохраняющаяся геополитическая напряженность, неравномерное и медленное восстановление мировой экономики будут способствовать росту цен на золото, говорится в аналитическом материале "Открытие Брокер." "Цены на золото в начале прошлой недели упали от уровня $2020/унц. почти до $1920/унц, где... читать дальше
.25 августа 2020 года 16:05
Рынок облигаций США вступил в период, чувствительный к политическим событиям, и аналитики Julius Baer не могут исключить более беспорядочные движения на рынке казначейских облигаций США в преддверии ноябрьских выборов, отмечается в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Поскольку... читать дальше
.25 августа 2020 года 15:32
Котировки природного газа продолжают расти, поскольку рынок обретает уверенность в укреплении фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. Перебои с поставками в Северном море, повышенная стоимость квот на выбросы двуокиси углерода, восстановление экономики и низкие цены, в... читать дальше
.25 августа 2020 года 14:57
Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и считают, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности. "Сохраняющаяся выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:53
Технически, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян, индекс S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, поскольку в очередной раз обновил исторический максимум. При этом восходящее движение сопровождалось гэпом вверх, означающим сильный импульс, но признаки слабости сохраняются,... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:12
Рубль может подешеветь под влиянием геополитических факторов и вернуться к отметке 75 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Российская валюта с утра вторника прибавила в цене на фоне в целом позитивного внешнего фона – инвесторов... читать дальше
.25 августа 2020 года 12:47
Источник волатильности рынка США - отсутствие договора о продлении срока действия льгот для безработных и допмерах фискального стимулирования - ITI Capital
Ключевой источник волатильности рынка США на прошлой и в ближайшие недели - неспособность нынешней администрации и демократов договориться о продлении срока действия льгот для безработных (миллионы американцев подают заявки на пособия по безработице), а также о дополнительных мерах фискального... читать дальше
.25 августа 2020 года 09:30
Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник. читать дальше
.24 августа 2020 года 19:08
Восстановление спроса на нефть замедлится, на этом фоне сложно ожидать от нефти серьезного ралли - до конца года нефть будет находиться в районе USD 50 за баррель, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. "Цены на... читать дальше
.24 августа 2020 года 17:57
Сам по себе финансовый эффект от включения в гонконгский индекс FTSE All-World акций "РусАла" незначительный, приток пассивных инвестиций составит около $16 млн, что эквивалентно двойному среднедневному обороту торгов в последние месяце, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.