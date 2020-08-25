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25 августа 2020 года 17:02
"Велес Капитал" рекомендует "покупать" акции АЛРОСА
Аналитики "Велес Капитала" устанавливают целевую цену по акциям АЛРОСА на уровне 95,9 руб. с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Восстановление продаж алмазов, ожидавшееся в конце лета, откладывается до осени 2020 г., - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Сучков. - Минимальные дивиденды и провальная динамика финансовых показателей компании по итогам 2020 г. будут оказывать давление на котировки, которые существенно отстали от рыночного и отраслевого индексов. Несмотря на краткосрочное ухудшение, мы положительно оцениваем перспективы алмазной отрасли после 2020 г. Сокращение мирового предложения алмазов в 2021 г. за счет истощения старых месторождений и банкротства ряда закредитованных производителей приведут к росту цен и продаж финансово-устойчивых алмазных компаний. Менеджмент АЛРОСА отметил возобновление интереса к закупкам алмазов в августе, что связано с исчерпанием запасов сырья в ограночном секторе. Для расчета справедливой стоимости акций была использована 5-летняя DCF-модель с WACC 11,3%. Целевая цена установлена на уровне 95,9 руб., что соответствует предыдущей рекомендации "Покупать"".
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Компании упоминаемые в новости: ПИК ГК
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