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25 августа 2020 года 16:34
Рост индексов и укрепление рубля сдерживаются неопределённостью в геополитике - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций начинал торги во вторник ростом, но затем растерял все свои достижения, хотя Европа торговалась в плюсе, а нефть дорожала, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. По мнению эксперта, в какой-то мере можно говорить о влиянии на тревожность внешнеполитического фона, связанного с событиями в Белоруссии и здоровьем известного оппозиционного политика. Также инвесторов опечалил отчёт "Детского мира", который показал снижение прибыли в I полугодии в пять раз до 384 млрд рублей при росте выручки на 7%. Компания продолжит придерживаться прежней дивидендной политики из расчёта выплат акционерам 100% прибыли по РСБУ, но именно результаты за I полугодие предполагают снижение этих выплат. Поступили новости о том, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха обсудили проект поставок газа в Китай через территорию Монголии. В рамках встречи был подписан меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения, которая будет заниматься разработкой технико-экономического обоснования нового газопроводного проекта. Лидерами дня были бумаги Mail.ru Group, М.Видео", TCS Group, "РусАгро" и "Яндекс". Слабее всех оказались акции "Детского мира", ТГК-2, Московской биржи, "Сургутнефтегаз" и ОГК-2. Объём торгов на основной секции Московской биржи превысил 27 млрд рублей к середине дня. "Рубль пытался укрепляться в утренние часы, но также сдал свои позиции, - комментирует Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3405 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,39%, на неделю 4,43%, а на месяц остались на уровне 40,50%. Налоговый период пока не может удержать рубль от ослабления. Вновь можно говорить о тревогах, связанных с политикой, но также влияние оказывает фактор вывода гражданами валютных средств с банковских счетов, которые не приносят процентный доход. В частности, аналитики Райффайзенбанка отмечают, что в июле наблюдался наиболее сильный отток. В частности, валютное кредитование составило $3,7 млрд, а общий отток средств составил около $5,0 млрд". По мнению эксперта "Открытие Брокер", тенденция в августе могла сохраниться. Во всяком случае, неожиданный высокий туристический сезон резко повысил спрос на валюту со стороны населения. Соответственно, ситуация слабости рубля связана во многом не с его проблемами, а с текущим моментом валютного предложения.
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