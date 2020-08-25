Julius Baer повышает краткосрочные прогнозы по котировкам природного газа

Котировки природного газа продолжают расти, поскольку рынок обретает уверенность в укреплении фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. Перебои с поставками в Северном море, повышенная стоимость квот на выбросы двуокиси углерода, восстановление экономики и низкие цены, в целом стимулирующие спрос, являются, по мнению эксперта банка Нарберта Рюкера, ключевыми элементами оптимизма.

Учитывая прогноз ограничения предложения и восстановления спроса, Рюкер видит больше возможностей для роста цен как в США, так и в Европе, и повышает краткосрочные прогнозы по котировкам природного газа.

"Цены на природный газ продолжают расти по обе стороны Атлантики, - отмечает эксперт Julius Baer. - Поддержка поступает с разных сторон, включая плановые и непредвиденные отключения в Северном море, ограничивающие поставки. Более того, рост стоимости квот на выбросы двуокиси углерода делает природный газ более привлекательным топливом для электростанций, чем уголь. После десятилетия отсутствия результатов европейская схема углеродного кредитования стала демонстрировать предполагаемый эффект в последние годы. Двойной шторм в Мексиканском заливе временно ограничивает добычу на шельфе, хотя последствия для поставок газа незначительны и могут быть более чем компенсированы сокращением потребления".

Экономическое восстановление приводит к более быстрому, чем ожидалось, восстановлению спроса в Азии, что, по мнению Рюкера, способствует импорту сжиженного природного газа. В то время как экспорт из США пострадал от значительных сокращений, похоже, что к осени наблюдается устойчивый рост торговли, о чем свидетельствуют уровень цен и данные по фрахту судов.

"Эти тенденции в целом сокращают избыток предложения и способствуют нормализации уровней запасов, - констатирует аналитик Julius Baer. - В частности, восстановление глобального спроса и повышение квот на выбросы двуокиси углерода, похоже, окажут долгосрочную поддержку. Мы повышаем трехмесячный прогноз по котировкам природного газа до 2,75 долл. США за млн БТЕ для Henry Hub и 12,5 долл. США за млн БТЕ для TTF. Учитывая впечатляющее ралли последних недель, мы снизили нашу позицию с "бычьей" до "конструктивной"".