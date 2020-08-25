"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals

Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и считают, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности.

"Сохраняющаяся выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год, - указывает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Мы считаем, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности благодаря дальнейшему улучшению показателей операционной деятельности и поступлению позитивных новостей с фронта научных разработок и клинических испытаний. Представленная компанией отчетность за второй квартал выглядела вполне убедительно с операционной точки зрения и не внушила нам опасений по поводу перспектив Alexion в условиях пандемии коронавируса".

Alexion Pharmaceuticals - американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты преимущественно от редких заболеваний, основана в 1992 году. Рыночная капитализация Alexion Pharmaceuticals составляет $ 22,53 млрд.

Наиболее известный и зарекомендованный препарат компании - Soliris (eculizumab) для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома. Другие коммерциализированные препараты компании - Ultomiris, Strensiq и Kanuma.

Акции Alexion Pharmaceuticals за период с начала года понесли гораздо меньшие потери, чем американский рынок в целом.