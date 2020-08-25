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25 августа 2020 года 14:57
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals
Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и считают, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности. "Сохраняющаяся выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год, - указывает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Мы считаем, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности благодаря дальнейшему улучшению показателей операционной деятельности и поступлению позитивных новостей с фронта научных разработок и клинических испытаний. Представленная компанией отчетность за второй квартал выглядела вполне убедительно с операционной точки зрения и не внушила нам опасений по поводу перспектив Alexion в условиях пандемии коронавируса". Alexion Pharmaceuticals - американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты преимущественно от редких заболеваний, основана в 1992 году. Рыночная капитализация Alexion Pharmaceuticals составляет $ 22,53 млрд. Наиболее известный и зарекомендованный препарат компании - Soliris (eculizumab) для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома. Другие коммерциализированные препараты компании - Ultomiris, Strensiq и Kanuma. Акции Alexion Pharmaceuticals за период с начала года понесли гораздо меньшие потери, чем американский рынок в целом.
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25 августа 2020 года 19:05
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.25 августа 2020 года 16:05
Рынок облигаций США вступил в период, чувствительный к политическим событиям, и аналитики Julius Baer не могут исключить более беспорядочные движения на рынке казначейских облигаций США в преддверии ноябрьских выборов, отмечается в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Поскольку... читать дальше
.25 августа 2020 года 15:32
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.25 августа 2020 года 13:53
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.25 августа 2020 года 13:12
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.25 августа 2020 года 12:47
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.25 августа 2020 года 09:30
Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник. читать дальше
.24 августа 2020 года 19:08
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.24 августа 2020 года 17:57
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.24 августа 2020 года 16:41
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