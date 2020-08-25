Рубль укрепится до 73,5 за доллар в ближайшее время - КИТ Финанс Брокер

Рубль укрепится до 73,5 за доллар в ближайшее время на фоне уплаты ключевых налогов, говорится в комментарии КИТ Финанс Брокер.

"Валютная пара USD/RUB на прошлой неделе выросла на 2,65% – до 74,8 руб., тем самым цена дошла до нашей цели. Мы считаем, что одна из основных причин ослабления рубля – это вывод иностранного капитала с российского рынка на фоне политических рисков. На фоне беспорядков и волнений в Беларуси, после «предполагаемого отравления Навального» негативная риторика представителей США и ЕС в сторону России усилились. Нерезиденты расценивают высказывания представителей запада, как политические риски, которые могут привести к новым санкциям. Соответственно западные фонды начинают выводить капитал, продавать российские активы и конвертировать валюту, тем самым оказывая давление рубль", - отмечает аналитик КИТ Финанс Брокер Дмитрий Баженов.