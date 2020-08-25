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25 августа 2020 года 13:12
Рубль может подешеветь и вернуться к отметке 75 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль может подешеветь под влиянием геополитических факторов и вернуться к отметке 75 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Российская валюта с утра вторника прибавила в цене на фоне в целом позитивного внешнего фона – инвесторов обнадежили оптимистичные комментарии по торговым переговорам между США и Китаем. Впрочем, по мнению аналитиков Sberbank CIB, в течение дня рубль может подешеветь под влиянием геополитических факторов и вернуться к отметке 75 руб./$1. "Во вторник в первой половине дня Brent может подешеветь до $44,6/барр., но затем котировки могут превысить $45,2/барр. (если американская макростатистика окажется оптимистичной). После этого торги будут проходить в диапазоне $45,6–46,2/барр. В дальнейшем динамика цен будет зависеть от данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research. Также в материалах указывается, что в понедельник доходность среднесрочных ОФЗ снизилась на 5–8 б.п., а долгосрочных – на 4–5 б.п. На котировки наиболее высоколиквидных рублевых облигаций позитивно повлияло отсутствие негативных новостей из России и Белоруссии. Объем торгов также уменьшился и составил 8,5 млрд руб. При стабильном внешнем фоне Sberbank CIB ожидает стабилизации котировок на рынке рублевого долга, а в случае усиления геополитических рисков аналитики допускают повышение доходности ОФЗ на 10 б.п.
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