Краткосрочно не исключается сохранение курса рубля в диапазоне 74-75 руб./$1 - РФПИ

Ближайшие перспективы российской валюты будут во многом определяться дальнейшим изменением профиля геополитических рисков и внешними новостями, краткосрочно не исключается сохранение курса в диапазоне 74-75 руб./$1, сообщается в комментарии РФПИ.

Сохранение позитивного отношения к риску на мировом рынке, рост цен на нефть и фактор налогового периода оказали поддержку курсу рубля в начале этой недели. Однако более существенный рост рубля был ограничен относительной стабильностью доллара на мировом рынке (по индексу DXY) и усилением геополитических рисков, которые, по мнению главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого, стали одной из основных причин снижения курса рубля к концу августа.

"Тем не менее, если посмотреть на итоги августа в исторической перспективе, то практически нулевые изменения в паре USD/RUB выглядят относительно неплохо по сравнению с ростом на 2,5% в среднем за последние 10 лет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что традиционные опасения за рубль в контексте негативной "репутации" августа как месяца финансовых шоков (пока) не оправдались, - пишет Полевой. - Ближайшие перспективы российской валюты будут во многом определяться дальнейшим изменением профиля геополитических рисков и внешними новостями. Краткосрочно не исключаем сохранения курса в диапазоне 74-75/USD. В перспективе ближайших 3-6 месяцев по-прежнему считаем, что у рубля сохраняется потенциал для умеренного укрепления в пределах 3-5%, но основные угрозы для прогноза связаны с политическими рисками, в том числе под выборы в США".