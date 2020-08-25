Выпуски ОФЗ со сроками погашения в 5 лет имеют шансы на привлечение инвесторов в ближайшую неделю - Росбанк

Выпуски ОФЗ со сроками погашения в 5 лет имеют шансы на привлечение инвесторов в ближайшую неделю, сообщается в комментарии Росбанка.

Несмотря на сохранение минимальной активности в сегменте госбумаг в начале недели, а также удержание рубля в коррекционном режиме, доходности ОФЗ со сроком погашения более 7 лет снизились на 5-7 бп., констатируют аналитики Доходность ОФЗ 10 лет закрыла торги понедельника на уровне 6,17%. Выпуски с более короткими сроками погашения (5 лет, 5,38%) сохранили статус-кво с оглядкой на потенциальные размещения Минфина на текущей неделе.

"Мы полагаем, именно этот сегмент имеет шансы на привлечение инвесторов в ближайшую неделю, тогда как длинная дюрация спровоцирует быстрое "проскальзывание" к пятничным уровням или даже к недавним максимумам, вопреки скромным объемам заявок. В числе потенциально интересных выпусков остается ОФЗ-ПД 26234 (последний аукцион 31 июля, было размещено 9 млрд руб.), а также выпуск с переменной ставкой ОФЗ-ПК 29014 (было размещено 64 млрд руб. на аукционе 5 августа)", - отмечают специалисты банка.