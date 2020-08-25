Рост цен ОФЗ может продолжиться и во вторник- Промсвязьбанк

Благодаря сохраняющемуся оптимизму в отношении ЕМ на глобальных рынках восстановление цен российских облигаций может продолжиться, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Спрос на риск поддерживают новости о прогрессе в торговых переговорах США и Китая. Ключевым фактором неопределенности для рынка рублевых облигаций остается политический кризис в Белоруссии. Ожидаем, что при сохранении геополитических рисков доходность 10-летних ОФЗ на этой неделе останется выше 6% годовых", - отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.