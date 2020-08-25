Индекс Мосбиржи во вторник постарается преодолеть отметку 3050 пунктов - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают, что ввиду благоприятного внешнего фона и перспективы развития роста цен на нефть индекс Мосбиржи во вторник постарается преодолеть отметку 3050 пунктов. Нефтегазовый и потребительский сектора, по мнению специалиста банка Евгения Локтюхова, смогут остаться "лучше рынка".