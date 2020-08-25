Коррекция в ОФЗ - возможность для покупки коротких бумаг - Газпромбанк

Текущая коррекция на рынке ОФЗ выглядит как интересная возможность для увеличения позиций в коротких бумагах, говорится в обзоре Газпромбанка.

"На прошлой неделе мы подтвердили обозначенную еще в начале года стратегию – позиционироваться в сравнительно коротких ОФЗ (3 года или до 5 лет для более толерантных к процентному риску инвесторов). Мы не видим причин для пересмотра наших среднесрочных оценок и ожидаем, что ключевая ставка опустится до уровня 4,0% в 2020 г. и до 3,5% в 2021 г. Короткие ставки "догонят" ключевую ставку, в то время как длинные бумаги останутся под давлением высокого предложения со стороны Минфина и потенциальной эскалации внешних рисков в 2П20. Не исключаем, что в случае эскалации рисковых сценариев спред 10-3 продолжит рост и уже в этом году достигнет отметки в 160 б.п. (уровень, который мы ожидали увидеть в 2021 г.)", - пишут аналитики банка.

Эксперты отмечают, что за минувшую неделю иностранные инвесторы сократили свои вложения в ОФЗ на 4 млрд руб. (минус 1 млрд руб. неделей ранее), исходя из оценок на основе данных НРД. Наибольшие продажи были зафиксированы в 6-летних и 14-летних выпусках, откуда было выведено 9 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно. В то же время нерезиденты нарастили позиции в 4-5-летних выпусках на 9 млрд руб., а также в 19-летнем – на 2 млрд руб.

Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, составит ~24 млрд руб. (~40 млрд руб. неделей ранее). Объем платежей по еврооблигациям – ~0,04 млрд долл. (~0,03 млрд долл. неделей ранее).