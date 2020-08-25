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25 августа 2020 года 10:46
Коррекция в ОФЗ - возможность для покупки коротких бумаг - Газпромбанк
Текущая коррекция на рынке ОФЗ выглядит как интересная возможность для увеличения позиций в коротких бумагах, говорится в обзоре Газпромбанка. "На прошлой неделе мы подтвердили обозначенную еще в начале года стратегию – позиционироваться в сравнительно коротких ОФЗ (3 года или до 5 лет для более толерантных к процентному риску инвесторов). Мы не видим причин для пересмотра наших среднесрочных оценок и ожидаем, что ключевая ставка опустится до уровня 4,0% в 2020 г. и до 3,5% в 2021 г. Короткие ставки "догонят" ключевую ставку, в то время как длинные бумаги останутся под давлением высокого предложения со стороны Минфина и потенциальной эскалации внешних рисков в 2П20. Не исключаем, что в случае эскалации рисковых сценариев спред 10-3 продолжит рост и уже в этом году достигнет отметки в 160 б.п. (уровень, который мы ожидали увидеть в 2021 г.)", - пишут аналитики банка. Эксперты отмечают, что за минувшую неделю иностранные инвесторы сократили свои вложения в ОФЗ на 4 млрд руб. (минус 1 млрд руб. неделей ранее), исходя из оценок на основе данных НРД. Наибольшие продажи были зафиксированы в 6-летних и 14-летних выпусках, откуда было выведено 9 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно. В то же время нерезиденты нарастили позиции в 4-5-летних выпусках на 9 млрд руб., а также в 19-летнем – на 2 млрд руб. Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, составит ~24 млрд руб. (~40 млрд руб. неделей ранее). Объем платежей по еврооблигациям – ~0,04 млрд долл. (~0,03 млрд долл. неделей ранее).
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