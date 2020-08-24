РусАл возвращается в значимые мировые индексы - "Фридом Финанс"

Сам по себе финансовый эффект от включения в гонконгский индекс FTSE All-World акций "РусАла" незначительный, приток пассивных инвестиций составит около $16 млн, что эквивалентно двойному среднедневному обороту торгов в последние месяце, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. По мнению эксперта, для компании важнее сам факт возвращения в значимые мировые индексы.

После введения Минфином США "En+" и "РусАла" в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в апреле 2018 года котировки компаний обрушились и ценные бумаги этих компаний были исключены из индексов FTSE All-World Index, FTSE Developed Index, FTSE Global Large Cap Index, а бумаги En+ из индексов Russell Global Index и Russell Developed Index.

"Сейчас Русал фактически заменяет Роснефть в FTSE All-World. Очевидно, что сейчас санкционные риски в отношении последней гораздо выше. В феврале против швейцарской "дочки" "Роснефти" были введены санкции из-за сотрудничества с Венесуэлой. На тот момент санкции оказались щадящими и материнскую компанию никак не затронули. Санкционная программа SDN (жесткие, блокирующие санкции) допускает возможность имплементации санкций против компаний и лиц любой юрисдикции, которые оказывают "существенное содействие" организациям, занесенным в список SDN", - указывает Миронюк.

Бумаги металлургического сектора на Мосбирже в начале недели торгуются на уровне с рынком. Опережающая динамика у бумаг En+, Распадской, Русала, Полюса. Изменения в FTSE All-World вступят в силу 18 сентября, что, по мнению аналитика "Фридом Финанс", может оказать дополнительную поддержку акциям.