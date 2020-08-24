Приток денег глобальных инвесторов в облигации развивающихся рынков продолжится - Sberbank Asset Management

Приток денег глобальных инвесторов в облигации развивающихся рынков продолжится, и бумаги продолжат расти в цене, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Это обусловлено тем, что в условиях низких ставок по американским облигациям инвесторы будут искать доходность и покупать облигации развивающихся стран. При этом на фоне восстановления глобальной экономики риск инвестирования в развивающиеся страны будет снижаться.

"Облигационные рынки на прошлой неделе преимущественно консолидировались у достигнутых уровней на фоне выхода смешанной статистики по американской и европейской экономикам. Кроме того, нефтяные котировки умеренно снижались. В результате по итогам недели индекс еврооблигаций Euro Cbonds IG Corporate EM не изменился, индекс российских евробондов Euro Cbonds IG Russia снизился на 0,1%", - отмечает Малин.

На рублевом облигационном рынке продолжился умеренный рост доходностей к погашению. Этому способствовало снижение котировок нефти, рост геополитических рисков, а также слабые перспективы снижения ключевой ставки ниже 4%. В результате по итогам недели индекс гособлигаций Мосбиржи потерял 0,7%, индекс корпоративных облигаций Мосбиржи остался на прежнем уровне.

"Мы ожидаем, что приток денег глобальных инвесторов в облигации развивающихся рынков продолжится, и бумаги продолжат расти в цене. Это обусловлено тем, что в условиях низких ставок по американским облигациям инвесторы будут искать доходность и покупать облигации развивающихся стран. При этом на фоне восстановления глобальной экономики риск инвестирования в развивающиеся страны будет снижаться", - прогнозирует эксперт Sberbank Asset Management.

По мнению эксперта, на рублевом облигационном рынке лучшей идеей остается покупка корпоративных облигаций, которые предлагают интересную премию по доходности к ставкам по ОФЗ, депозитам и инфляции.