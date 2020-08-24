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24 августа 2020 года 16:09
Время инвестировать в IT-компании - "Фридом Финанс"
Розничному российскому инвестору, желающему инвестировать в технологичный сектор, стоит обратить внимание на два крупнейших биржевых фонда, повторяющего динамику самых ликвидных IT-компаний мира: Technology Select Sector SPDR Fund и Invesco QQQ, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "J.P. Morgan позитивно смотрит на перспективы технологической отрасли США. По мнению инвестбанка, данный сегмент акций стоит рассматривать с прицелом на дальнейший рост. При этом оговаривается, что сравнение текущего ралли по индексу Nasdaq с ростом рынка в конце 1990-х и начале 2000-х, когда произошло надувание пузыря доткомов, не корректно. Нынешний рост акций подкрепляется увеличением выручки и прибыли компаний-производителей полупроводниковых приборов, а также разработчиков программного обеспечения. Не давая конкретного прогноза по цене Nasdaq, тем не менее J.P. Morgan выдал рекомендацию "покупать" своим клиентам", - отмечает Емельянов. По мнению эксперта, на горизонте от года и более данный прогноз вполне оправдан. Но в ближайшие 3 месяца на рынке более вероятным сценарием выглядит рост волатильности, который приведет к падению индексов в пределах 10%. Драйвером для такого снижения могут стать выборы в США и усиление борьбы за президентское кресло, что повышает риски непредсказуемых решений, исходящих из Вашингтона. "Розничному российскому инвестору, желающему инвестировать в технологичный сектор, стоит обратить внимание на два крупнейших биржевых фонда, повторяющего динамику самых ликвидных IT-компаний мира. Это Technology Select Sector SPDR Fund (тикер XLK, $35,8 млрд активов) и Invesco QQQ ($134,5 млрд). На Московской бирже близкую к ним структуру имеют торгуемые фонды FXIT, MTEK, AKNX. Среднегодовая доходность индексов, в которые входит топ технологичных бумаг, в последние 5 лет составляла 22-24%. С учетом текущей цифровизации глобального производства мы не исключаем, что такая доходность сохранится на рынке еще как минимум 3 года", - полагает аналитик "Фридом Финанс".
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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