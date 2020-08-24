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24 августа 2020 года 15:17
Sova Capital повысила рекомендацию для ADS HeadHunter до "держать" и оценку на 8%
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с $19,2 до $20,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для них была повышена аналитиками с "продавать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $21,73 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $19,88 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
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