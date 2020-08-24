КИТ Финанс Брокер понижает рекомендацию для акций Сбербанка до "держать" из-за политических рисков, но подтверждает целевой ориентир 265 руб. за обыкновенную акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

Наблюдательный совет Сбербанка принял единогласное решение рекомендовать дивиденды за 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. "Наши ожидания подтвердились, дивиденд на оба типа акций составит 18,7 руб. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 8%, по «префам» – 8,5%. Годовое собрание акционеров, где будут утверждаться дивиденды за 2019 г. пройдёт в заочной форме 25 сентября 2020 г.", - отмечает Баженов.

Кроме того, руководитель банка Герман Греф сообщил, что разрабатывается новая дивидендная политика, которая станет частью новой стратегии развития Сбербанка. По словам менеджмента, новая стратегия будет представлена акционерам в конце 2020 г.

Несмотря на вышеперечисленный дивидендный позитив, акции отреагировали ростом только на несколько минут и ушли обратно в отрицательную зону.

"Мы считаем, такая динамика котировок связана с риторикой США и ЕС в сторону России после «предполагаемого отравления Навального». Нерезиденты расценивают высказывания представителей запада, как политические риски, которые могу привести к новым санкциям. Соответственно западные фонды начинают выводить капитал и продавать акции Сбербанка – бумаги банка используются, как покупка российского рынка", - отмечает эксперт КИТ Финанс Брокер.