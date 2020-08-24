Снижения интервенций Минфина и привлекательности российского долга останутся факторами риска для рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Позиции рубля в течение прошлой недели ослабевали к доллару вместе с прочими валютами развивающихся стран. Динамика при этом в большей степени объяснялась ослабевающим интересом глобальных инвесторов к рисковым активам, чем внутренними факторами, давление со стороны которых остается сдержанным, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Снижение интервенций со стороны Минфина, а также привлекательности российского долга в связи с близостью завершения цикла смягчения ДКП со стороны ЦБ пока не стали драйверами для ослабления рубля, однако останутся факторами риска в ближайшее время, считают специалисты банка.