Нормализация геополитического фона можно привести к подорожанию рубля до 74 руб./$1 - Sberbank CIB

Нормализация геополитического фона можно привести к подорожанию рубля до 74 руб./$1, если же ситуация обострится, рубль может ослабеть до 75 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

По оценкам аналитиков, в краткосрочной перспективе геополитические факторы будут определяющими для курса рубля (который заметно подешевел на предыдущей неделе). "При нормализации геополитического фона можно ожидать подорожания российской валюты до 74 руб./$1. Если же ситуация обострится, рубль может ослабеть до 75 руб./$1", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

Также в материалах указывается, что котировки Brent могут вырасти до $45,1/барр. Поддержку ценам на нефть оказывает продвижение двух ураганов к Мексиканскому заливу, где нефтяные компании уже были вынуждены остановить более чем 50% добычи (ее суточный объем сократился на 1,07 млн барр.).

Аналитики Sberbank CIB также считают, что в понедельник доходность рублевых облигаций, скорее всего, будет снижаться, т. к. на прошедших выходных не произошло усиления политических рисков. Ставки наиболее ликвидных бумаг, по их мнению, могут опуститься на 5 б. п. (после роста доходностей в пятницу).