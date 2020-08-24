BCS GM добавил в список фаворитов М.Видео, убрал Магнит из аутсайдеров

BCS Global Markets (BCS GM) добавил в список фаворитов "М.Видео" (MOEX: MVID), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитиков Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Мы считаем, что в краткосрочной перспективе "М.Видео-Эльдорадо" может опередить рынок после публикации сильных результатов за второй квартал 2020 года по МСФО, а также в ожидании потенциально позитивного прогноза менеджмента на 2020 год. Кроме того, поддержку котировкам компании может оказать объявление дивидендов в конце августа - середине сентября", - пишут эксперты.

Таким образом, в настоящее время в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят "РусГидро" (MOEX: HYDR), Сбербанк (MOEX: SBER), "Детский мир" (MOEX: DSKY), "Яндекс" (MOEX: YNDX), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "М.Видео".

Между тем из списка аутсайдеров были исключен "Магнит" (MOEX: MGNT), так как, по мнению аналитиков, после коррекции оценка компании выглядит справедливой, негативных драйверов нет.

В результате в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Газпром" (MOEX: GAZP), ВТБ (MOEX: VTBR), VEON и "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК).

Краткосрочная стратегия от BCS Global Markets включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.