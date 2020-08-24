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24 августа 2020 года 12:07
"ВТБ Капитал" повысил прогнозные цены бумаг золотодобытчиков РФ, ожидая дальнейшего ралли золота, фаворит Polymetal
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для бумаг всех компаний была подтверждена. По мнению аналитиков, цикл роста цен на золото только начинается. "Недавнее ралли на рынке золота было обусловлено более быстрым, чем мы ожидали, ослаблением доллара и ростом инфляционных ожиданий, однако теперь, как мы полагаем, дальнейшее снижение уже отрицательных реальных процентных ставок ускорит отток средств из фондов денежного рынка в золото, что будет способствовать дальнейшему подорожанию драгметалла", - пишут эксперты. Фаворитом аналитиков "ВТБ Капитала" среди российских золотодобывающих компаний является Polymetal (MOEX: POLY) с учетом ожидаемой общей доходности акций 96% (потенциала роста рыночной стоимости до прогнозного уровня 88% и прогнозируемая дивидендная доходность на уровне 7,4%). Оценки и рекомендации аналитиков для бумаг (цены в долларах США): Прогнозная цена Полюс (GDR) - 180 (текущая цена - 120,3), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Полюс (акции, цены в рублях) - 24100 (текущая цена - 17880), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Polymetal (акции, цены в фунтах стерлингов) - 37 (текущая цена - 19,67), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Petropavlovsk (акции, цены в пенсах) - 61 (текущая цена - 31,9), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Полюс, Petropavlovsk, Polymetal Int
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