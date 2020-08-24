FTSE добавил РусАл в All-World index, исключил Русснефть из All-World index и All-Cap index - "ВТБ Капитал"

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Индексный провайдер FTSE добавил акции "РусАла" (MOEX: RUAL) в FTSE All-World (Hong Kong) index в связи с окончанием установленного FTSE двенадцатимесячного периода ожидания после снятия санкций, исключил акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) из All-World index и All-Cap index в рамках полугодового пересмотра индексов, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

По оценкам эксперта, включение акций "РусАла" в All-World (Hong Kong) index приведет к пассивному притоку в эти бумаги около $16 млн, а пассивный отток из акций "Русснефти" в результате их исключения будет равняться порядка $8 млн.

Кроме того, как отмечается в обзоре, включение Petropavlovsk (MOEX: POGR) в субиндекс компаний малой капитализации индекса FTSE UK приведет к пассивному притоку средств в бумагу на уровне $33 млн.

"Что касается значимых изменений весов акций в индексах, то здесь следует отметить увеличение веса акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) на 30% (пассивный приток - $5,8 млн), понижение веса акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на 7% (пассивный отток - $3 млн) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) на 7% (пассивный отток - $67 млн)", - говорится в отчете "ВТБ Капитала".

Все изменения вступят в силу 18 сентября после закрытия торгов.