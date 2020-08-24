Промсвязьбанк рассчитывает на движение нефти марки Brent к $46 за баррель

Напряженная ситуация в Мексиканском заливе (ураган и тропический шторм), из-за чего в воскресенье остановили почти 60% добывающих мощностей, оказывает поддержку нефти, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "На этом фоне, на наш взгляд, незамеченным останется факт роста числа буровых установок на 11 штук сразу (впервые с марта) - до 183 штук. Мы оставляем коридор по нефти на понедельник в $44-46/барр. за нефть марки Brent, рассчитывая на движение к верхней границе. Пока климатическая ситуация более-менее сдержанная (ураган Марко понижен до тропического шторма), проторговки $46/барр. не ждем", - пишут специалисты банка в своем обзоре.