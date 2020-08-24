Акции "РусАла" выросли на "Мосбирже" на 4,1% на новостях об их включении в All-World index индексным провайдером FTSE

Акции "РусАла" (MOEX: RUAL) выросли в начале торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник на 4,1% (до 32,27 рубля за штуку) на новостях об их включении в All-World index индексным провайдером FTSE.

Индексный провайдер FTSE добавил акции "РусАла" в FTSE All-World (Hong Kong) index, исключил акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) из All-World index и All-Cap index в рамках полугодового пересмотра индексов, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

По оценкам эксперта, включение акций "РусАла" в All-World (Hong Kong) index приведет к пассивному притоку в эти бумаги около $16 млн, а пассивный отток из акций "Русснефти" в результате их исключения будет равняться порядка $8 млн.

Кроме того, как отмечается в обзоре, включение Petropavlovsk (MOEX: POGR) в сегмент Small-Сap индекса приведет к пассивному притоку средств в бумагу на уровне $33 млн.

Все изменения вступят в силу 18 сентября после закрытия торгов.