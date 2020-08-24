Ренессанс Капитал поднял рекомендацию для акций и ADR ЛУКОЙЛа до "покупать" в преддверии публикации результатов за II квартал

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для акций и американских депозитарных раcписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с "держать" до "покупать" в преддверии публикации компанией финансовых показателей за второй квартал 2020 года по МСФО, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозные цены для этих бумаг были оставлены аналитиками без изменений: 5960 рублей за акцию и $83,6 за ADR.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 83,6 (текущая цена - 68,12), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (акции, цена в рублях) - 5960 (текущая цена - 5088,5), рекомендация - покупать.