Промсвязьбанк ждет стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней

Давление на цены российских облигаций оказывают политический кризис в Белоруссии, а также более слабые индексы деловой активности в Европе за август по сравнению с июльскими данными, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "В начале этой недели на глобальных рынках наблюдается усиление оптимизма, который поддерживается снижением напряженности в отношениях США и Китая. На этом фоне ожидаем, что продажи российских облигаций в понедельник могут ослабнуть. Ждем стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней. До конца недели направление движения цен рублевых облигаций будет зависеть от реализации политических рисков Белоруссии", - пишет главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.