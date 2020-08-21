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Главная / Аналитикам / Аналитика / Промсвязьбанк видит риски возврата нефти к фундаментально обоснованному диапазону $38-42/барр.
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21 августа 2020 года 19:03
Промсвязьбанк видит риски возврата нефти к фундаментально обоснованному диапазону $38-42/барр.
Цены на нефть пытаются удержаться в диапазоне 45-50 долл./барр. на фоне улучшившегося сантимента и растущих инфляционных ожиданий по доллару в надежде на согласование программы стимулов в США, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Но одобрение программы помощи идет с трудом, а баланс рынка нефти остается слабым (плюс завершается автомобильный сезон, ОПЕК+ восстанавливают добычу), поэтому видим риски возврата нефти к фундаментально обоснованному диапазону 38-42 долл./барр. по мере затухания позитивного настроя инвесторов", - пишут они в комментарии банка.
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