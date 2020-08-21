"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Мосбиржи на 13%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 150 рублей до 170 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Московской биржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 137,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 144,1 рубля за штуку.