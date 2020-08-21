Газпромбанк поднял оценку акций Мосбиржи на 14%, сохранив рекомендацию "по рынку"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 132 рублей до 150 рублей за штуку на фоне высокой торговой активности, сообщается в обзоре банка.

Между тем в связи с ростом котировок аналитики сохранили рекомендацию "по рынку" для бумаг биржи.

"Из-за значительного увеличения оборотов в цикличных сегментах акций и деривативов в 2019 году мы повысили свои прогнозы по комиссионному доходу "Мосбиржи" в 2020-2022 годах на 10-15%. Активное вовлечение розничных инвесторов в инвестиционный процесс, которое обеспечивается как повышением финансовой грамотности, так и низкой доходностью альтернативных сбережений, будет долгосрочным фактором поддержки для торговой активности. Несмотря на осторожный взгляд на финансовый доход биржи (прогноз понижен на 5-9% для 2020-2022 годов), прогноз по операционному доходу на период 2020-2022 годов был повышен на 4-10%, а по чистой прибыли - на 7-18%. В результате наша прогнозная цена акций "Мосбиржи" повышена на 14% - до 150 рублей за штуку", - говорится в отчете Газпромбанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 135,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 144,1 рубля за штуку.