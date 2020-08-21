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21 августа 2020 года 16:50
Российские фондовые индексы вряд ли сумеют под конец рабочей недели возобновить подъем - "Алго Капитал"
Российские фондовые индексы вряд ли сумеют под конец рабочей недели возобновить подъем, вероятно закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2965-3000 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал". Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТC к середине торгов пятницы демонстрировали неравномерное падение по отношению к уровня предыдущего закрытия. "В первые минуты торгов в них состоялся довольно скромный коррекционный отскок. Однако ухудшившееся состояние внешнего фона не оставило серьезных шансов локальным биржевым "быкам". Добавим, что долларовый индекс РТС находится под усиленным давлением благодаря масштабному ослаблению курса отечественной валюты", - отмечает старший риск-менеджер инвестиционной компании Виталий Манжос. Исходя из внутридневной технической картины, едва ли стоит рассчитывать на то, что под конец торговой недели российские фондовые индексы сумеют возобновить подъем, считает он. "В лучшем случае они сократят свой текущий спад. Ну а в среднесрочном периоде мы уже наблюдаем в них признаки начала назревшего коррекционного разворота вниз. Для этого имеются вполне резонные фундаментальные предпосылки, - пишет Манжос. - Не секрет, что недавний оптимизм на фондовых рынках был обоснован не столько тенденцией к восстановлению экономики развитых стран, сколько надеждой на ее дальнейшую монетарную накачку в результате все новых и новых стимулирующих мер. Однако даже этот спекулятивный фактор невозможно эксплуатировать бесконечно. Особенно в тот момент, когда в США "забуксовала" очередная инициатива по поводу одобрения пакета мер по поддержке экономики стоимости в $1 трлн". "Косвенное влияние на локальный рынок акций еще может оказать публикация июльской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2965-3000 пунктов. Таким образом, он способен лишь незначительно повыситься или же потерять до 1% по итогам дня", - указывает специалист "Алго Капитал".
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