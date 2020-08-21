Слабость фондовых индексов в пятницу вечером может сохраниться - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы пытались отступить от района поддержек 3000 и 1250 пунктов соответственно, но повышение не выглядело уверенным, констатирует аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближе к вечеру, по ее мнению, нельзя исключать сохранения слабости индикаторов при ухудшении настроений на биржах США и нефтяных площадках.