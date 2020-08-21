Pfizer - оптимальный выбор для консервативных вложений в акции - "Фридом Финанс"

Наиболее перспективной с точки средне- и долгосрочных вложений аналитики "Фридом Финанс" считают ликвидную бумагу Pfizer. "Акция имеет умеренный потенциал роста до 8% на горизонте ближайшего года и при этом платит хороший дивиденд на уровне 3,9% годовых. Компания имеет низкую бету - чуть более 0,7 пунктов (она абсорбирует 70% общей рыночной волатильности), что позволяет ее бумагам уверенно держаться при резких колебаниях рынка. Pfizer - оптимальный выбор для консервативных вложений в акции", - указывает специалист инвестиционной компании Валерий Емельянов.