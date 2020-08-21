Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 73-74,50 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 - Уральский банк реконструкции и развития

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю составляют диапазоны 73-74,50 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Центральный банк России продолжает активно использовать свои инструменты для регулирования курса рубля и снижения волатильности на рынке, отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Регулятор активно продает валюту на внутреннем рынке: 19 августа было продано валюты на сумму около 3,1 млрд рублей. Минэкономразвития РФ выпустило позитивный прогноз о том, что падение ВВП продолжает снижаться, что может быть воспринято рынком в позитивном ключе.