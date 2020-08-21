Снижение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 18 сентября становится менее вероятным - Альфа-банк

Понижение ключевой ставки Банком России на заседании 18 сентября становится менее очевидным, полагают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и аналитик Анна Киюцевская.

Как говорится в обзоре банка, сильная макростатистика за июль в сочетании с ростом нервозности на валютном и долговом рынках увеличивают вероятность паузы на заседании по ставке 18 сентября.

"Тогда как Росстат сообщил о дефляции на уровне 0,1% с начала месяца по 17 августа, снижение цен связано с дефляцией в продовольственном сегменте и не нейтрализует потенциальные инфляционные риски восстановления спроса. Вторым серьезным аргументом в пользу паузы в снижении ставки на заседании 18 сентября являются события на финансовых рынках. Курс рубля остается под давлением в последние недели на фоне политической ситуации в Белоруссии; предстоящие региональные выборы в России 13 сентября могут только усилить нервозность на рынке, особенно в свете последних новостей об Алексее Навальном. Рынок российских ОФЗ демонстрирует рост доходностей на 20-30 б. п. на длинном конце кривой, а два последних аукциона ОФЗ не состоялись с учетом неоднозначной конъюнктуры рынка. Иными словами, если динамика инфляции дает формальное основание для дальнейшего снижения ставки, развитие событий на рынке увеличивает вероятность паузы в цикле понижения ключевой процентной ставки", - пишут эксперты.