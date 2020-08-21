.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль под давлением: инвесторов тревожит политика и негативный внешний фон - Sberbank CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
21 августа 2020 года 12:41

Рубль под давлением: инвесторов тревожит политика и негативный внешний фон - Sberbank CIB

Рубль находится под давлением, поскольку инвесторов тревожит политика и негативный внешний фон, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

По мнению экспертов банка, в четверг на российскую валюту оказало давление общее ухудшение настроений на мировых рынках и глобальное укрепление доллара. В пятницу дополнительным негативным фактором будет традиционная осторожность инвесторов в преддверии выходных. По оценкам Sberbank CIB, если геополитический фон будет стабилен, российская валюта может частично отыграть потери, а в случае обострения ситуации рубль может пробить отметку 74 за доллар и даже подешеветь до 75.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что котировки Брент в пятницу останутся под давлением. В середине дня они могут отступить до $44/барр., однако к вечеру, после публикации статистики Baker Hughes по буровым установкам (вероятнее всего, оптимистичной), цены должны вернуться на уровень $45/барр. По мнению Sberbank CIB, в США помесячная динамика индексов PMI будет более позитивной, чем в Европе, что может поспособствовать укреплению доллара и оказать давление на цену нефти. Поддержку доллару также может оказать американская статистика по продажам на вторичном рынке жилья за июль.

Доходность среднесрочных ОФЗ в четверг утром выросла на 5–8 б. п., а долгосрочных – на 3–5 б. п. Не исключено, что наряду с ослаблением рубля инвесторов могли встревожить политические риски. По мнению аналитиков Sberbank CIB, в пятницу на рынок рублевых облигаций может оказать давление закрытие длинных позиций некоторыми инвесторами в преддверии выходных.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
21 августа 2020 года 15:41
Julius Baer повышает прогноз по котировкам алюминия и меди на следующие 3 месяца до $1750 и $6750 за тонну
Аналитики Julius Baer повышают прогноз по котировкам алюминия и меди на следующие 3 месяца до $1750 и $6750 за тонну, соответственно сообщается в комментарии компании Рынки промышленных металлов лучше всего иллюстрируют быстрое преодоление Китаем рецессии, вызванной коронакризисом, отмечает...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 14:51
Pfizer - оптимальный выбор для консервативных вложений в акции - "Фридом Финанс"
Наиболее перспективной с точки средне- и долгосрочных вложений аналитики "Фридом Финанс" считают ликвидную бумагу Pfizer. "Акция имеет умеренный потенциал роста до 8% на горизонте ближайшего года и при этом платит хороший дивиденд на уровне 3,9% годовых. Компания имеет низкую бету - чуть более 0,7...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 11:25
Хеджфонды разрушают фондовый рынок США - ITI Capital
Инвесторы продолжают делать ставку на IT-компании, которые получают поддержку от государства в виде низких ставок и фискального стимулирования, говорится в обзоре ITI Capital. Нефундаментальный рост продолжается, в лидеры вышли компании с высоко цикличной продукцией, которые в тяжелые...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 09:35
Фондовые индексы США выросли, нефть дорожает
Фондовые индексы США выросли вслед за акциями технологического сектора, Nasdaq обновил рекорд. Рынки акций АТР растут вслед за Уолл-стрит на фоне надежд на вакцину от COVID-19. Нефть дорожает на надеждах на компенсационные сокращения ОПЕК+, Brent - $45,07 за баррель    читать дальше
.
21 августа 2020 года 09:05
Инвесторы по-прежнему отдают предпочтение акциям технологического сектора - "ФИНАМ"
Американские биржевые площадки в четверг завершили торги ростом, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,32%, закрывшись на отметке 3385,51 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,17%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на...    читать дальше
.
20 августа 2020 года 17:17
Рост акций General Electric в перспективе ближайших 5-6 месяцев может составить до 9% от текущих уровней - "Фридом Финанс"
Рост акций General Electric в перспективе ближайших 5-6 месяцев может составить до 9% от текущих уровней и более 20% на горизонте ближайшего года, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". General Electric получил два ключевых контракта на модернизацию энергетики Ирака общим объемом $1,2 млрд,...    читать дальше
.
20 августа 2020 года 16:08
Риски более сильного снижения котировок нефти возрастают - "Открытие Брокер"
Риски более сильного снижения котировок нефти возрастают, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Нефть находится под давлением новостей о коронавирусе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Число регистрируемых случаев в Германии...    читать дальше
.
20 августа 2020 года 15:44
Существуют риски коррекции акций Apple - "Фридом Финанс"
Существуют риски коррекции акций Apple, целевая цена по бумагам - $322, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Одной из причин ралли акций Apple был сильный отчет за прошедший квартал, но даже такие уверенные результаты не оправдывают столь высокую оценку, считает старший аналитик...    читать дальше
.
20 августа 2020 года 13:57
Возможна коррекция S&P500 в область 3230-3260 пунктов и ниже - "Фридом Финанс"
Технически индекс S&P500 продолжает слабеть, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Объемы торгов в последние дни остаются ниже средних, при этом рост объемов при вчерашнем снижении индекса отражает усиление "медвежьих" настроений. "Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться....    читать дальше
.
20 августа 2020 года 13:36
Целевая цена акции NVIDIA составляет $419,0 - "Фридом Финанс"
Целевая цена акции NVIDIA составляет $419,0, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии "Фридом Финанс". NVIDIA отчиталась о выручке и прибыли лучше ожиданий, менеджмент дал сильный прогноз на текущий квартал, констатирует директор аналитического департамента инвестиционной компании...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.