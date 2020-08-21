Рубль под давлением: инвесторов тревожит политика и негативный внешний фон - Sberbank CIB

Рубль находится под давлением, поскольку инвесторов тревожит политика и негативный внешний фон, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

По мнению экспертов банка, в четверг на российскую валюту оказало давление общее ухудшение настроений на мировых рынках и глобальное укрепление доллара. В пятницу дополнительным негативным фактором будет традиционная осторожность инвесторов в преддверии выходных. По оценкам Sberbank CIB, если геополитический фон будет стабилен, российская валюта может частично отыграть потери, а в случае обострения ситуации рубль может пробить отметку 74 за доллар и даже подешеветь до 75.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что котировки Брент в пятницу останутся под давлением. В середине дня они могут отступить до $44/барр., однако к вечеру, после публикации статистики Baker Hughes по буровым установкам (вероятнее всего, оптимистичной), цены должны вернуться на уровень $45/барр. По мнению Sberbank CIB, в США помесячная динамика индексов PMI будет более позитивной, чем в Европе, что может поспособствовать укреплению доллара и оказать давление на цену нефти. Поддержку доллару также может оказать американская статистика по продажам на вторичном рынке жилья за июль.

Доходность среднесрочных ОФЗ в четверг утром выросла на 5–8 б. п., а долгосрочных – на 3–5 б. п. Не исключено, что наряду с ослаблением рубля инвесторов могли встревожить политические риски. По мнению аналитиков Sberbank CIB, в пятницу на рынок рублевых облигаций может оказать давление закрытие длинных позиций некоторыми инвесторами в преддверии выходных.