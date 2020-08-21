Рецессия в российской экономике может оказаться заметно меньше текущего прогноза - Уралсиб

Рецессия в российской экономике может оказаться заметно меньше текущего прогноза аналитиков "Уралсиба", говорится в обзоре корпорации.

"Согласно нашим расчетам, в июле российский ВВП снизился на 6,7% после падения на 8,5% во 2 кв. 2020 г. Основной положительный вклад в экономическую динамику в июле снова внесло сельское хозяйство, производство в котором продолжило расти умеренными темпами. Кроме того, уменьшению глубины спада в экономике страны способствовало значительное улучшение ситуации в обрабатывающей промышленности, розничной торговле, а также в секторе услуг благодаря снятию подавляющего большинства санитарно-эпидемиологических ограничений", - отмечает эксперт "Уралсиба" Алексей Девятов.

Однако ситуация в добывающей промышленности и на транспорте остается сложной в связи с выполнением обязательств РФ в рамках сделки ОПЕК+. Тем не менее, негативное влияние этой сделки в ближайшие месяцы, по мнению Девятова, будет снижаться по мере увеличения квот на добычу нефти. Ощутимую поддержку экономике продолжат оказывать наблюдающееся в последнее время внушительное увеличение расходов федерального бюджета, связанное с реализацией мер поддержки населения и бизнеса, а также произошедшее значительное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

"Мы подтверждаем прогноз спада российского ВВП на 5,7% по итогам текущего года, однако видим существенные возможности для того, чтобы в конечном итоге рецессия оказалась заметно менее глубокой", - заключает аналитик корпорации.