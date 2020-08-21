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21 августа 2020 года 11:25

Хеджфонды разрушают фондовый рынок США - ITI Capital

Инвесторы продолжают делать ставку на IT-компании, которые получают поддержку от государства в виде низких ставок и фискального стимулирования, говорится в обзоре ITI Capital. Нефундаментальный рост продолжается, в лидеры вышли компании с высоко цикличной продукцией, которые в тяжелые экономические времена не должны вызывать ажиотаж, в частности, Apple (+2,3%), Tesla (+6,5%), стоимость которой превзошла $2000/акция.

"Инвесторы продолжают делать ставку на IT-компании, которые получают поддержку от государства в виде низких ставок и фискального стимулирования, - подчеркивают аналитики инвесткомпании. - Как следствие, cекторы технологий и коммуникаций S&P 500 выросли более чем на 60% и 40%, соответственно, с мартовских минимумов, что способствовало повышению широкого индекса, который достиг максимума за шесть месяцев. В основном физлица, как мы с вами, не покупают такие компании, их покупают институциональные фонды, включая те, которые управляют пенсионными средствами, в частности BlackRock, Vanguard, а также хеджфонды, в т.ч. Bridgewaters, Medallion и т.д.".

Dow Jones вырос на 0,2%, до 27739,73 п., Nasdaq Composite - на 1,1%, до 11264,95 п., в 35-й раз за год достигнув максимума.

Инвесторы продали акции нефтегазовых компаний, в результате чего сектор S&P 500 снизился на 2,1%, после того, как крупные производители заявили, что на восстановление спроса уйдет больше времени, чем они изначально ожидали. ОПЕК+ заявила в среду, что рынок нефти остается хрупким, а возобновление роста числа случаев заболевания несет угрозу восстановлению потребления сырья. Под давлением также оказались банки и финансовые институты из-за заявлений ФРС.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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