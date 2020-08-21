Настроения глобальных инвесторов по отношению к EM улучшаются, наблюдается рост притока в фонды акций и облигаций GEM - BCS GM

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Отношение глобальных инвесторов к EM (развивающиеся рынки) улучшается - притоки в фонды акций и облигаций GEM растут, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 13 по 19 августа составил $110 млн против чистого притока $40 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $50 млн (вторая неделя притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $40 млн (первая неделя притоков) по сравнению с оттоком $20 млн на предыдущей неделе.

"Мы с позитивом смотрим на первую с начала июня неделю чистых притоков капитала в фонды акций, ориентированных на Россию. Однако при более детальном рассмотрении становится очевидно, что результат был обеспечен целиком за счет притоков в RSX ETF в объеме $66 млн, тогда как из фондов под активным управлением инвесторы забрали $33 млн средств. Общая картина на рынке акций указывает на улучшение динамики потоков - фонды GEM отчитались о чистых притоках в размере $525 млн (вторая неделя положительных потоков). Данные за прошедшую неделю можно считать позитивными, однако возможное отравление Алексея Навального и политический кризис в Белоруссии могут негативно повлиять на отношение инвесторов к российским активам", - отмечают эксперты.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $60 млн (седьмая неделя притоков) против притока $40 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала в размере $10 млн (двенадцатая неделя притоков).

"Фонды облигаций GEM продемонстрировали притоки в размере $877 млн, что стало очередным сильным результатом для этого класса активов. Притоки в фонды облигаций, инвестирующих в Россию, продолжаются двенадцать недель подряд. Прошедшая неделя стала лучшей с точки зрения притоков в активы EM с начала июня и вторым лучшим результатом с января, когда в прессе начали появляться первые сообщения о COVID-19", - говорится в обзоре BCS Global Markets.