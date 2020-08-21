"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций iShares Gold Trust, усматривая перспективу дальнейшего их роста до конца года.

"Золото по традиции является востребованным активом в периоды повышенной политической или экономической неопределенности. В прошлом году о вложениях в золото заставил задуматься воинственный популизм Трампа и эпопея с торговой войной между США и Китаем. В этом году возникшее как гром среди ясного неба бедствие с коронавирусом вновь вынуждает игроков задумываться об альтернативах вложениям в акции", - указывает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

iShares Gold Trust за период с нашего последнего обновления в конце апреля стремительно достиг указанного экспертами инвесткомпании целевого уровня и принес доходность в размере 17,9% за три с небольшим месяца. При этом его доходность с начала года достигает 34,1%. "Мы усматриваем у iShares Gold Trust перспективу дальнейшего роста до конца года. Мы сохраняем по iShares Gold Trust рекомендацию "Покупать"", - пишет Саидова.

ETF - это биржевой инвестиционный фонд, копирующий структуру лежащего в его основе индекса и с максимальной точностью повторяющий доходность этого индекса. Инструмент iShares Gold Trust, хотя и не является индексным фондом в чистом виде, отслеживает цену на золото. iShares Gold Trust выпускает акции, соответствующие долям в его чистых активах и находящиеся в листинге NYSE Arca.

Инструмент такого рода - простой и удобный способ вложения в актив, максимально приближенный по динамике к ценам на золото, ведь, как известно, инвестиции в физический драгоценный металл сопряжены с техническими сложностями и высокими издержками, а заявленный уровень расходов у данного ETF составляет всего 0,25%.